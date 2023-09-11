زيارة ترفيهية لأطفال "كهاتين" إلى شركة فايزر السعودية

نظّمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" وبدعوة من شركة فايزر السعودية، رحلة ترفيهية للأطفال إلى شركة فايزر السعودية بجدة؛ حيث أوضحت الجمعية أن هذه الرحلات لها دور كبير في تكوين شخصية الأطفال؛ حيث تُكسبهم سلوكيات حسنة كتنمية العلاقات الاجتماعية والتكيف مع أصدقائهم. وتضمّنت الرحلة عددًا من البرامج الترفيهية وألعاب الخفة، واختتمت بتقديم وجبة العشاء لهم في جو مفعم بالفرح والمرح.