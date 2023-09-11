زيارة ترفيهية لأطفال "كهاتين" إلى شركة فايزر السعودية

نظّمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" وبدعوة من شركة فايزر السعودية، رحلة ترفيهية للأطفال إلى شركة فايزر السعودية بجدة؛ حيث أوضحت الجمعية أن هذه الرحلات لها دور كبير في تكوين شخصية الأطفال؛ حيث تُكسبهم سلوكيات حسنة كتنمية العلاقات الاجتماعية والتكيف مع أصدقائهم. وتضمّنت الرحلة عددًا من البرامج الترفيهية وألعاب الخفة، واختتمت بتقديم وجبة العشاء لهم في جو مفعم بالفرح والمرح.
من جانب آخر أكد الأستاذ راكان الغامدي أخصائي خدمات المستفيدين أن تنوع البيئات هدف تسعى إليه الجمعية ليتجدد نشاط الطفل، وأوضح أن هناك برامج ومفاجآت تنتظر الأطفال والأمهات على حد سواء بشكل يسهم في بث الفرح والسرور في نفوسهم.
وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للفعاليات التي تقدّمها الجمعية للأيتام وفق الخطة الاستراتيجية التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030م، والتي تندرج تحت برنامج جودة الحياة.