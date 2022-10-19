جامعة الملك عبدالعزيز تحصد المرتبة الأولى عربيًّا في تصنيف QS العالمي

وأكد المتحدث الرسمي بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور مصعب بن فالح الحربي، أن اهتمام ودعم القيادة الرشيدة المتواصلَين أسهما في نهضة تنموية في الميادين كافة، شملت قطاع التعليم الذي يسير بخطوات ثابتة ومستهدفات واضحة المعالم، تأتي متسقة مع رؤية السعودية ٢٠٣٠م. رافعًا التهنئة إلى معالي رئيس الجامعة، ومنسوبيها وطلابها، وكادرها التدريسي والفني والإداري.