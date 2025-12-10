مبادرة "مستقبل الأسمنت" في كاوست تجمع الشركاء الوطنيين لتسريع التحول المستدام لقطاع الأسمنت في المملكة

ويُعد الإسمنت من أكثر المواد استهلاكًا للكربون على مستوى العالم. ومع توقع ارتفاع الطلب العالمي من 4.37 مليار طن في عام 2025 إلى أكثر من 5.5 مليار طن بحلول عام 2030، يواجه هذا القطاع ضغوطًا متزايدة لخفض الانبعاثات، مع الاستمرار في دعم نمو البنية التحتية عالميًا. ويُتوقع أن يبلغ الطلب المحلي للإسمنت نحو 80 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مدفوعًا بوتيرة التنمية المتسارعة في قطاعات الإسكان والصناعة والمشروعات الوطنية العملاقة.