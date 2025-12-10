استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي

أضاف مستشفى دله الخبر سابقة جديدة إلى سجل إنجازاته الطبية، حيث استقبل الفريق الطبي مريضاً يبلغ من العمر 72 عاماً كان يعاني لفترة من احتباس بولي مزمن وتدهور في وظائف الكلى بسبب تضخم شديد في البروستاتا، ما أجبره على الاعتماد المستمر على القسطرة وتكرار زيارات الطوارئ.