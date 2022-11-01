"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطار وسحب رعدية وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكرة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة عسير ومكة المكرمة وحائل والجوف والباحة والحدود الشمالية.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة حائل تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة الجوف أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد وعرعر ، فيما تشهد رفحاء أتربة مثارة وأمطارًا رعدية، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
ونبه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.