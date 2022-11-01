"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطار وسحب رعدية وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة حائل تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء.