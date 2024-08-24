"إجازة تعويضية مدفوعة الأجر".. الساعات الإضافية تعديلٌ مميزٌ بـ"نظام العمل الجديد"

تفصيلاً، جاء التعديل على النحو الآتي "يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية، يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل -بموافقة العامل- أن تُحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك".