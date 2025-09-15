الراعي الذهبي للمعرض.. إقبال كبير على جناح "اليسر" في Money 20/20

تواصل شركة اليسر للإجارة والتمويل، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التمويل بالمملكة العربية السعودية، الراعي الذهبي لمعرض Money 20/20 الشرق الأوسط، استقبال زوار جناحها بالمعرض المقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في ملهم، والمقرر اختتام أعماله غدًا الأربعاء، وسط إقبال كبير من الزوار على جناح الشركة.
ويُعقد المؤتمر بمشاركة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، فيما يتولى تنظيمه "فنتك السعودية بالشراكة مع "تحالف"، ويُعدُّ أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في التقنية المالية، إذ يجمع أكثر من (350) متحدثًا، و(450) علامة تجارية، و(600) مستثمر من أكثر من 40 دولة.
ويشهد جناح "اليسر" في المعرض استعراض منهج الشركة القائم على الدمج بين التقنية والتمويل، عبر حلول رقمية تُمكّن العملاء من إتمام عملياتهم بسهولة وأمان، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في دعم الشمول المالي.
كما تستعرض شركة اليسر خلال مشاركتها في المعرض، تطبيقها الرقمي الذي يمكّن العملاء من إتمام جميع معاملات التمويل بسهولة وسرعة، وهو ما يعكس التزام الشركة بتقديم حلول عملية وآمنة تتماشى مع تطلعات الأفراد والمنشآت.
وشهد اليوم الثاني من مشاركة "اليسر" في فعاليات معرض Money 20/20 توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الحلول الرقمية العالمية المالية، والتي تأتي امتدادًا لاستراتيجية الشركة في بناء تحالفات نوعية تعزز منظومة خدماتها التمويلية، وتفتح آفاقًا جديدة لابتكار حلول تلبي تطلعات السوق السعودي والإقليمي.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة اليسر محمد صالح الدويش أن الرعاية الذهبية لمعرض Money 20/20 الشرق الأوسط تأتي امتدادًا لجهود الشركة من أجل مواكبة الطفرة التي تشهدها المملكة على مستوى تعزيز الشمول المالي وتوسيع الشراكات والاستثمار، لاسيما بعدما ترسخت مكانة العاصمة الرياض مركزًا إقليميًا للأعمال والابتكار المالي.
وأضاف الدويش أن جناح شركة "اليسر" في المعرض يجسد رؤية الشركة للتحول الرقمي من خلال استعراض خدماتها التقنية المتكاملة، حيث قدمت عبر تطبيقها حلولًا تتيح للعملاء إتمام جميع إجراءات التمويل إلكترونيًا وبموثوقية عالية، بما يعزز من مكانة الشركة كإحدى أوائل الجهات التي نجحت في دمج الابتكار الرقمي مع التجربة التمويلية في المملكة.
يذكر أن معرض Money 20/20 يُعد منصة تجمع قادة القطاع المالي والمصرفي وخبراء التقنية من مختلف أنحاء العالم لبحث أحدث التطورات والحلول المبتكرة في الصناعة المالية.