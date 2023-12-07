أكثر من 700 ألف ساعة عمل يبذلها المتطوعون لخدمة المصلين بالمسجد النبوي

ونفّذ 27880 متطوعًا ومتطوعة في قسمي الرجال والنساء بالمسجد النبوي والساحات، أكثر من 295 فرصة تطوعية في مختلف التخصصات، شملت 151 فرصة تطوعية لدى الرجال، و144 فرصة تطوعية في قسم النساء، تضمنت تقديم مختلف الخدمات التوعوية والإرشادية والميدانية، كمساندة كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات الإرشاد المكاني للمصلين بعدة لغات، بإشراف ومتابعة من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبالتنسيق والتكامل مع 52 جهة حكومية وأهلية مشاركة في تنفيذ الأعمال التطوعية.