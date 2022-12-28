"الداخلية" تدشن خدمات جديدة.. وتكرّم المشاركين في ملتقى أبشر 2022 للتحول الرقمي

وأوضح الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن تدشين هذه الخدمات والمبادرات ضمن منظومة "عالم أبشر" تؤكد استمرارية التطور التقني والتحول الرقمي لوزارة الداخلية، وتضاف إلى منجزاتها التقنية والتكامل الرقمي بين القطاعات، التي تمت في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الوزارة من القيادة الحكيمة، ومتابعة سمو وزير الداخلية.