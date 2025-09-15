طقس اليوم … الأرصاد: هطول أمطار غزيرة على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.