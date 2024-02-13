"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح وضباب كثيف

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية وحائل والقصيم وعسير والباحة والجوف وتبوك).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الأحساء والعديد وبقيق وسلوى والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة عرعر وطريف العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة خليص والخرمة والمويه وتربة ورنية والعرضيات ورابغ. وتشهد أمطارًا متوسطة على الطائف والعاصمة المقدسة والجموم والكامل، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على ميسان والطائف حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، فيما تشهد المنطقة وأمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على النماص وبلقرن وتنومة حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً ورياحًا شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة وسيولاً ورياحًا شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المدينة المنورة وبدر ووادي الفرع والحناكية والمهد والعيص والعلا وخيبر. وتشهد أمطارًا خفيفة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البدع وحقل وضباء ونيوم شرما. وتشهد أمطارًا خفيفة على الوجه وأملج وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الأربعاء.