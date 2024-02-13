"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح وضباب كثيف

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة خليص والخرمة والمويه وتربة ورنية والعرضيات ورابغ. وتشهد أمطارًا متوسطة على الطائف والعاصمة المقدسة والجموم والكامل، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على ميسان والطائف حتى الساعة العاشرة صباحًا.