تفاصيل "رسالة الفدية" والتحرير.. أسرارٌ عن "أبو سلة" مدبر اختطاف السعودي بلبنان

وقد انتقل "أبو سلة" من الفنار إلى حي آل زعيتر في الشراونة منذ سنوات، ويعد من أكبر تجار المخدرات في لبنان ومن أخطر المطلوبين، وتَعرض لما يزيد على 10 عمليات دهم من قِبَل الجيش خلال السنوات الأخيرة، وتمكن من الفرار منها كلها بعد الاشتباك مع القوة المداهمة.