تفاصيل "رسالة الفدية" والتحرير.. أسرارٌ عن "أبو سلة" مدبر اختطاف السعودي بلبنان

كشفت شبكة "إم تي في" اللبنانية، اسم الشخص المسؤول عن اختطاف السعودي "مشاري المطيري" في بيروت، بعد ساعات من نجاح عملية تحريره.
وأوضحت المصادر أن وحدة من مخابرات الجيش اللبناني حررت المختطف السعودي "مشاري المطيري"، وأوقفت عددًا من الخاطفين.
وفقًا لـ"إم تي في"؛ فإن المجموعة التي خطفت المواطن السعودي يترأسها تاجر المخدرات المعروف بـ"أبو سلة" وهي مؤلفة من 7 أشخاص.
المجموعة تتبع تاجر المخدرات علي منذر زعيتر المعروف بـ"أبو سلة"؛ نظرًا لبيعه المخدرات لزبائنه عبر سلة يُنزلها من شرفة منزله في الفنار.
وقد انتقل "أبو سلة" من الفنار إلى حي آل زعيتر في الشراونة منذ سنوات، ويعد من أكبر تجار المخدرات في لبنان ومن أخطر المطلوبين، وتَعرض لما يزيد على 10 عمليات دهم من قِبَل الجيش خلال السنوات الأخيرة، وتمكن من الفرار منها كلها بعد الاشتباك مع القوة المداهمة.
تمت عملية تحرير المختطف السعودي في منطقة بعلبك، وهي منطقة مترعة بتجار المخدرات ونفوذ "حزب الله"؛ لكن أيضًا هناك عائلات مسلحة تضررت بالتضييق عليها في تجارة المخدرات، وخاصة اصطياد عميلها في جنوب سوريا.
من جهته قال السفير السعودي وليد بخاري إن "الجهود التي قام بها الجيش جبارة وأدت إلى تحرير المخطوف خلال أقل من 48 ساعة، وأتوجه بالشكر إلى وزير الداخلية بسام مولوي وقائد الجيش على متابعتهما الحثيثة".
وزير الداخلية اتصل ليلًا بقائد الجيش اللبناني، وأكد تنسيق الجهود وتوحيدها بهدف تحرير المخطوف السعودي.
وكانت قناة "الإخبارية" قد أفادت بأن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السعودي المختطَف؛ حيث جاء طلب الفدية عبر رسالة هاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصادر إعلامية خاصة، أن "الاختطاف جرى في طريق المطار في بيروت، ويندرج في خانة الدوافع الشخصية بعيدًا عن أي دوافع سياسية".
وأوضحت أن المخطوف السعودي كان يقود سيارة من نوع "غراند شيروكي"، عليها لوحة لبنانية ومسجلة باسمه.