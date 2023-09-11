توقيع اتفاقية تطوير مشاريع سياحية في المدن الصناعية بين صندوق التنمية السياحي و"مدن"

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المهندس ماجد العرقوبي أن "مدن" تُشرف اليوم على 36 مدينة وواحة صناعية تنتشر حول المملكة، وتمتلك مقومات التنمية المُستدامة، ما يجعلها الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات النوعية والشريك الأول للقطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أنه وبموجب هذه الاتفاقية سيتم طرح فرص استثمار سياحي داخل المدن الصناعية ما يعزز من جودة الحياة ويسهم في تطوير وتنمية القطاع الصناعي.