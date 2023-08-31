"الصحة" توضح أبرز أسباب فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

أوضحت وزارة الصحة أبرز أسباب فقر الدم الناتج عن نقص الحديد في الجسم.
وعزت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بالوزارة "عش بصحة" فقر الدم إلى 4 أسباب.
وقالت: إن فقدان الدم بسبب الحيض الغزير عند السيدات والعمليات والنزيف الداخلي بسبب الأمراض والأدوية يعتبر سبباً مهماً لفقر الدم بالجسم.
وتابعت أن هناك أسباباً أخرى تتمثل في نقص الحديد في النظام الغذائي، ولذلك يفضل تناول الأغذية الغنية بالحديد مثل اللحوم والبيض والخضراوات الخضراء مع الأطعمة المعززة بحمض الفوليك، وعدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد بسبب بعض الأمراض مثل مرض السيلياك أو إزالة جزء من الأمعاء، بجانب الحمل الذي يفضل خلاله تناول مكملات الحديد.