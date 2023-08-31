"الصحة" توضح أبرز أسباب فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

وتابعت أن هناك أسباباً أخرى تتمثل في نقص الحديد في النظام الغذائي، ولذلك يفضل تناول الأغذية الغنية بالحديد مثل اللحوم والبيض والخضراوات الخضراء مع الأطعمة المعززة بحمض الفوليك، وعدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد بسبب بعض الأمراض مثل مرض السيلياك أو إزالة جزء من الأمعاء، بجانب الحمل الذي يفضل خلاله تناول مكملات الحديد.