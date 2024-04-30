أمير الباحة يؤكد أهمية التنمية الزراعية في قلوة ومتابعته شخصياً لملف الإسكان التنموي

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على أهمية التنمية الزراعية بالمنطقة عامة ومحافظة قلوة على وجه الخصوص، مشدداً على ضرورة العمل على تسريع إجراءات المشاريع والمدن الزراعية، التي سيكون لها الأثر الإيجابي في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وذلك في ظل اهتمام ودعم الوزارة.
وأكد أمير الباحة كذلك متابعته شخصياً لملف الإسكان التنموي، بما يحقق الاستفادة من المواقع المتبقية للإسكان بالمحافظة والعمل على تخطيطها وتنظيمها لرفع نسبة التملك بالمحافظة، وموجهاً الجهات ذات العلاقة بعقد الاجتماعات كل فيما يخصه وبحث ودراسة كل ما تم مناقشته في اللقاء والرفع لسموه بالنتائج والتوصيات اللازمة.
جاء ذلك خلال جلسة أمير الباحة الأسبوعية التي خصصت لمناقشة المشروعات والخدمات المقدمة لمحافظة قلوة وللأهالي والتي ناقش فيها الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، المشروعات التنموية والخدمات المختلفة المقدمة من الجهات المعنية في محافظة قلوة.
واستقبل أمير الباحة في قاعة الاستقبالات الكبرى بالإمارة اليوم مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، والمسؤولين بمحافظة قلوة وعدد من الأعيان والأهالي.
واستمع أمير الباحة خلال اللقاء إلى عدد من المداخلات والرؤى والأفكار التي من شأنها تطوير المحافظة والمراكز التابعة لها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.
وبيَّن حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على تملك المواطنين عقاراتهم من خلال منصة إحكام، حيث صدرت الأوامر الملكية بأن تتولى لجان النظر البت في طلبات التملك خلال مدة (محددة)، مشيراً إلى ما تمثله القرى التراثية من أهمية كبيرة في تعزيز البدائل في الوجهات السياحية بالمنطقة، مؤكداً على دور المجتمع المحلي في إعادة تأهيل تلك القرى وفق المعايير الفنية المعتمدة في هيئة التراث، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من الأهالي في تطوير القرى التراثية.