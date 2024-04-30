أمير الباحة يؤكد أهمية التنمية الزراعية في قلوة ومتابعته شخصياً لملف الإسكان التنموي

وبيَّن حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على تملك المواطنين عقاراتهم من خلال منصة إحكام، حيث صدرت الأوامر الملكية بأن تتولى لجان النظر البت في طلبات التملك خلال مدة (محددة)، مشيراً إلى ما تمثله القرى التراثية من أهمية كبيرة في تعزيز البدائل في الوجهات السياحية بالمنطقة، مؤكداً على دور المجتمع المحلي في إعادة تأهيل تلك القرى وفق المعايير الفنية المعتمدة في هيئة التراث، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من الأهالي في تطوير القرى التراثية.