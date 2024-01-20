فعالية القيادة الآمنة على الطرق الوعرة تجذب زوار "شتاء الباحة"

نُظّمت فعالية القيادة الآمنة على الطرق الوعرة، الجمعة، ضمن مهرجان شتاء الباحة، تحت رعاية أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بحضور محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم.
نفّذ الفعاليةَ فريقُ رواد المملكة لسيارات الدفع الرباعي، على طعوس ورمال ناوان الذهبية، وسط متابعة جماهيرية كثيفة من عشاق هذه الرياضة من الزوار والمتنزهين من منطقة الباحة ومن خارجها.
جاء ذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية المساندة والمشاركة والخدمية والجمعيات التطوعية، وبتنظيم من الجمعية السعودية للبحث والإنقاذ والإغاثة "دعم"، وفريق "تعاطف" التطوعي التابع لمدرسة ابتدائية ومتوسطة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بناوان.
كما قدّم فريقُ "رواد المملكة" شرحًا مفصلًا من قائد الفريق الكابتن خالد السليماني، عن الأجهزة والأدوات التي يحتاج إليها أي شخص في مواقع البر أو الكثبان الرملية.
ونالت الفعاليةُ الاستعراضية استحسانَ الجمهور، فيما كرم محافظ المخواة المشاركين.