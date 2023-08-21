سفراء خادم الحرمين الجدد يطلعون على جهود "التحالف الإسلامي" في محاربة الإرهاب

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمقره بمدينة الرياض، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثًا في عددٍ من الدول، وكان في استقبالهم أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.