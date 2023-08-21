سفراء خادم الحرمين الجدد يطلعون على جهود "التحالف الإسلامي" في محاربة الإرهاب

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمقره بمدينة الرياض، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثًا في عددٍ من الدول، وكان في استقبالهم أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.
واستمع السفراء إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب، ودوره في محاربة الفكر المتطرف، وتنسيق الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق أعمال الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
كما اطلع الوفد على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الدولية للتحالف الإسلامي، وتكثيف الجهود الدولية في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة.