الكرة بمرمى "وزارة الصحة".. "أمير القصيم": لدينا 3 مشاريع لم تكتمل.. وتنفيذها بطيء

عبّر أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، عن أمنياته في الإسراع بإنهاء المشروعات الصحية بالمنطقة؛ لافتًا إلى وجود 3 مشاريع لم تكتمل في مدن: (بريدة، وعنيزة، والرس) وتنفيذها بطيء.
وجاء حديث الأمير فيصل بن مشعل في الجلسة الرسمية التي رتب لها ضمن مكونات المؤتمر الدولي الرابع لسلامة المرضى، والذي اختُتم مؤخرًا في بريدة بحضور 38 متحدثًا محليًّا ودوليًّا.
وقال أمير المنطقة لمدير الجلسة الزميل عبدالله المديفر: أتمنى أولًا أن تكون الأخطاء الطبية عالميًّا ووطنيًّا صفرًا، والأمنية الثانية أن تكتمل مشاريعنا بالمنطقة، لدينا مستشفى شمال بريدة، ومستشفى الولادة والأطفال بعنيزة، ومستشفى الولادة والأطفال بالرس، ولدينا عدة مشاريع ما زال مسيرها بطيئًا في التنفيذ.. هذه أمنيتي.
وختم الأمير فيصل بن مشعل حديثه: وأتمنى بإذن الله تعالى أن تكون المنطقة مرجعية لجميع التخصصات الطبية، ليس لسكانها فقط وإنما لكل من حولها من المناطق.