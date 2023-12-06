الكرة بمرمى "وزارة الصحة".. "أمير القصيم": لدينا 3 مشاريع لم تكتمل.. وتنفيذها بطيء

وقال أمير المنطقة لمدير الجلسة الزميل عبدالله المديفر: أتمنى أولًا أن تكون الأخطاء الطبية عالميًّا ووطنيًّا صفرًا، والأمنية الثانية أن تكتمل مشاريعنا بالمنطقة، لدينا مستشفى شمال بريدة، ومستشفى الولادة والأطفال بعنيزة، ومستشفى الولادة والأطفال بالرس، ولدينا عدة مشاريع ما زال مسيرها بطيئًا في التنفيذ.. هذه أمنيتي.