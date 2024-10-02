مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة شابة مع "جنف" بدرجة "80"

وقال د. خليفة؛ إن المراجعة جاءت إلى المستشفى وهي تشتكي من انحناءٍ جانبي للعمود الفقري منذ عام، وبدأت تعاني أخيراً من أعراض متفاقمة، حدَّت من حركتها وقدرتها على ممارسة حياتها بصورة طبيعية، وأُجريت لها التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة، التي بيّنت إصابتها بحالة انحراف "جنف" يبلغ "80" درجة في فقرات الصدر، وبعد دراسة الحالة أخضعها الفريق الطبي لعملية جراحية معقدة، تمّ فيها تقويم العمود بالشرائح المعدنية التايتانيوم والكوبالت كروم والطعوم العظمية الصناعية وتثبيت ودمج الفقرات، ومع استخدام تقنية تكسير وتعديل الأضلاع الصدرية، للمساعدة في التقويم، إضافة إلى تجميل القفص الصدري. شارك في العملية التي استمرت "6" ساعات، فريق تخدير متمرس، وفريق تمريض ماهر، إضافة الى استخدام مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية، كمراقبة الأعصاب التي أسهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها.