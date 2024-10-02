مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة شابة مع "جنف" بدرجة "80"

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، معاناة شابة عمرها "17" سنة، مصابة بانحرافٍ مضاعفٍ في العمود الفقري، ونجح الفريق الطبي الذي قاده د. صلاح الدين خليفة؛ استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، في تقويم العمود الفقري وتثبيت ودمج الفقرات، مع تجميل للقفص الصدري.
وقال د. خليفة؛ إن المراجعة جاءت إلى المستشفى وهي تشتكي من انحناءٍ جانبي للعمود الفقري منذ عام، وبدأت تعاني أخيراً من أعراض متفاقمة، حدَّت من حركتها وقدرتها على ممارسة حياتها بصورة طبيعية، وأُجريت لها التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة، التي بيّنت إصابتها بحالة انحراف "جنف" يبلغ "80" درجة في فقرات الصدر، وبعد دراسة الحالة أخضعها الفريق الطبي لعملية جراحية معقدة، تمّ فيها تقويم العمود بالشرائح المعدنية التايتانيوم والكوبالت كروم والطعوم العظمية الصناعية وتثبيت ودمج الفقرات، ومع استخدام تقنية تكسير وتعديل الأضلاع الصدرية، للمساعدة في التقويم، إضافة إلى تجميل القفص الصدري. شارك في العملية التي استمرت "6" ساعات، فريق تخدير متمرس، وفريق تمريض ماهر، إضافة الى استخدام مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية، كمراقبة الأعصاب التي أسهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها.
وأوضح د. خليفة؛ أن جهود الفريق الطبي تكللت ولله الحمد بالنجاح، ونقلت المراجعة إلى العناية المركّزة وبقيت ساعات عدة تحت المراقبة، ثم حُولت إلى الجناح العادي. وتحسنت حالتها باطراد، إذ استطاعت المشي بعد أقل من "24" ساعة من العملية، مع فريق العلاج الطبيعي المتمرس، واستعادت القدرة على الاستلقاء والنوم على ظهرها؛ فضلاً عن القوام والمظهر الطبيعي، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، كما أن طولها مع النجاح للتعديل زاد نحو "4" سم، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة، مضيفاً أنها ستتحسّن وتستعيد كامل عافيتها، إن شاء الله، بعد استكمال البرنامج العلاجي المخصّص لها.
الجدير بالذكر أن تخصُّص جراحة العمود الفقري بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، تتوافر فيه الإمكانات كافة التي تساعده على تقديم رعاية صحية متكاملة للمراجعين، من خلال جرّاحين ذوي كفاءة وخبرة عاليتين، مع وجود غرف عمليات مزوّدة بأحدث التقنيات وعيادات تشخيصية مجهّزة، وكذلك وحدة عالية التجهيز للعناية المركّزة ICU التي تقدم وسائل الرعاية كافة للمراجعين.