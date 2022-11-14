يستهلك وإن لم يُستخدم.. "كفاءة": افصل الكهرباء عن السخان في هذه الحالات

مع قدوم فصل الشتاء، دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، إلى التعامل الأمثل مع سخانات المياه؛ مشيرًا إلى أن السخان من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة الكهربائية، إذا لم يَحسُن تشغيله على مدار فصل الشتاء.
ويكثر الاعتماد على سخانات المياه في المنازل والشركات أثناء شهور الشتاء؛ حيث لفت المركز النظر إلى أن السخان الكهربائي عند توصيله بمصدر طاقة كهربائية، فإنه يعمل على مدار الساعة دون توقف، وإن لم يكن هناك استخدام فعلي للمياه الساخنة؛ ولذلك يُنصح بفصل مصدر الكهرباء عن السخان عند عدم الحاجة إلى مياه ساخنة، وتوصيها قبيل الحاجة إلى تلك المياه.
كما ينصح المركز بعدم توصيل التيار الكهربائي إلى سخان المياه في حال السفر من المنازل، أو إغلاق الشركات أثناء الإجازات؛ مشيرًا إلى أن السخان يعمل بصفة مستمرة وآليًّا، لتسخين المياه بداخله.
كما دعا المركز عند شراء سخان مياه، إلى اختيار الأنواع الموفرة للطاقة، في إشارة إلى السخانات ذات النطاق الأخضر؛ بحسب بطاقة كفاءة الطاقة، مع التوصية بالتأكد من المعلومات الموجودة في البطاقة، عبر تطبيق "تأكد" بالمسح على الباركود الموجود على البطاقة بواسطة الجوالات الذكية.
وشدد المركز على اختيار أحجام السخانات المناسبة للاحتياج اليومي، وقال: "السخان ذو الحجم الكبير، يستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة الكهربائية، وفي ذلك هدر كبير للطاقة إذا لم تكن هناك حاجة إليها".