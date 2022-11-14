يستهلك وإن لم يُستخدم.. "كفاءة": افصل الكهرباء عن السخان في هذه الحالات

ويكثر الاعتماد على سخانات المياه في المنازل والشركات أثناء شهور الشتاء؛ حيث لفت المركز النظر إلى أن السخان الكهربائي عند توصيله بمصدر طاقة كهربائية، فإنه يعمل على مدار الساعة دون توقف، وإن لم يكن هناك استخدام فعلي للمياه الساخنة؛ ولذلك يُنصح بفصل مصدر الكهرباء عن السخان عند عدم الحاجة إلى مياه ساخنة، وتوصيها قبيل الحاجة إلى تلك المياه.