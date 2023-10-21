"هُدى النفيعي" أول مديرة مكتب للتعليم في الطائف تشرف على مدارس البنين والبنات

وتحمل "النفيعي" درجة البكالوريوس، حيث تدرجت بين العمل التعليمي والإشراف التربوي، وعملت معلمة لمدة ثلاث سنوات، ثم مشرفة تربوية لمدة 13 عامًا، وبعدها مساعدة مدير مكتب للشؤون المدرسية مدة عشر سنوات، ثم مديرة مكتب لمدة سنتين، حتى أصبحت أول مديرة مكتب في تعليم الطائف تشرف على مدارس للبنين والبنات.