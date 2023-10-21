"هُدى النفيعي" أول مديرة مكتب للتعليم في الطائف تشرف على مدارس البنين والبنات

سعيًا من تعليم الطائف لتمكين المرأة والاستفادة من الخبرات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، فقد كان لها السبق في تمكين القيادات النسائية، حيث تعد "هدى بنت فالح النفيعي" أول مديرة مكتب تعليم في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، وتشرف من خلاله على مدارس البنين والبنات بقطاع المكتب في تاريخ الطائف.
وتحمل "النفيعي" درجة البكالوريوس، حيث تدرجت بين العمل التعليمي والإشراف التربوي، وعملت معلمة لمدة ثلاث سنوات، ثم مشرفة تربوية لمدة 13 عامًا، وبعدها مساعدة مدير مكتب للشؤون المدرسية مدة عشر سنوات، ثم مديرة مكتب لمدة سنتين، حتى أصبحت أول مديرة مكتب في تعليم الطائف تشرف على مدارس للبنين والبنات.
"هدى النفيعي" تحدثت لـ "سبق" قائلة : "انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وبرامجها، فقد حظيت المرأة باهتمام كبير من حكومة المملكة العربية السعودية، وتسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع، وبذلك أصبحت المرأة شريكًا فعالاً في التنمية الوطنية في جميع المجالات".
وأضافت : "كما زادت وزارة التعليم نسبة مشاركة المرأة في جميع القطاعات التعليمية، وعلى جميع المستويات الوظيفية، من خلال استثمار طاقات المرأة وقدراتها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص للجميع".
وأعربت "النفيعي" عن شكرها للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- على ما تجده بنات الوطن من التمكين والدعم والاهتمام، ولمقام وزارة التعليم والتي دائمًا ما تحرص على التطوير والدعم الذي يوصلنا بإذن الله لتحقيق أهداف الرؤية.
كما شكرت المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي على ثقته ومنحها الفرصة لخدمة الدين والملك والوطن في تكليفها الجديد، متطلعةً لتحقيق المزيد من التقدم والمستويات المميزة تعليميًا.
ويأتي تعيين "النفيعي" لتكون أول مديرة مكتب في تعليم الطائف تشرف على مدارس للبنين والبنات، في إطار حرص الإدارة في تمكين القيادات النسائية في ضوء توجهات وزارة التعليم واستراتيجيتها بتمكين القيادات النسائية ذات الكفاءة العالية.
وكان المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اعتمد في وقتٍ سابق بتكليف "هدى النفيعي" مديرة لمكتب التعليم بشرق الطائف، وذلك في سياق الاهتمام بتمكين القيادات النسائية بتعليم الطائف، مع تدوير وتكليف قيادات في 9 مكاتب تعليمية بناءً على التوزيع الجغرافي الجديد لإدارة تعليم الطائف.
وتسعى إدارة تعليم الطائف إلى رفع كفاءة الخدمة التعليمية عن طريق مكاتب التعليم، والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية والمباني، والتسهيل على أولياء الأمور والمستفيدين. كما كلفت الإدارة أيضًا 3 قيادات نسائية في 3 إدارات تشرف على قطاع البنين والبنات فيها وهي إدارة الشؤون الصحية المدرسية ومديرتها "فاطمة بنت محمد العتيبي"، وأمانة التعليم ومديرتها "أمل بنت عبدالرحمن بشناق"، ومكتب التعليم الأهلي والأجنبي ومديرته "فاطمة عايض الجعيد".
يأتي ذلك في إطار دور إدارة تعليم الطائف لتعزيز برامج التمكين بتكليف قيادات نسائية في إداراتها للنهوض بالعملية التعليمية ليكونن فاعلات في بناء الوطن وقادرات على مواكبة التطورات الحديثة وتجويد المخرجات، ولتمكين المرأة والاستفادة من الخبرات لتحقيق أهداف رؤية 2030.