"السوق المالية": إدانة 9 من أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية "ريدان"

إدانة المدانين المذكورين أعلاه بمخالفة الفقرة "ب" من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/3" وتاريخ 1437/01/28هـ؛ لقيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في شركة ريدان الغذائية "ريدان" "شركة مدرجة"، باستعمال أموال الشركة لمحاباة مالكَيْ شركة الجونة؛ أحدهما عضو مجلس إدارة سابق في شركة ريدان، ويرتبط مالكا شركة الجونة بعلاقة عائلية بعدد من المدانين، وذلك عن طريق إبرام اتفاقية شراكة بين الشركتين في تاريخ 2018/09/01م، تمتلك من خلالها شركة ريدان الغذائية نسبة "30%" في شركة الجونة، ونسبة "30%" من حصة شركة الجونة في مصنع الهناء للحلويات البالغة "90%"، وإغفالهم المطالبة بإعادة تسجيل التمويل الإضافي والاحتياطي العام في القوائم المالية السنوية لشركة الجونة لعام "2018م"، والتي تم تحويلها إلى حساب الأرباح المبقاة وتوزيعها على الشركاء في شركة الجونة حسب حصة كل شريك في رأس مال الشركة قبل دخول الشريك الجديد شركة ريدان الغذائية "ريدان"، أو إعادة تقييم الاستثمار، وإغفالهم المطالبة بتسجيل قيمة استثمار شركة ريدان الغذائية كزيادة في رأس مال شركة الجونة، بدلًا من قبول تحويلها إلى الحسابات الجارية للمالكين السابقين في شركة الجونة؛ مما أظهر الوضع المالي لشركة ريدان على خلاف الحقيقة وأدى إلى تضخيم قيمة شركة الجونة.