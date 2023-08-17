"الداخلية" تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب "الدرونز" بالتعاون مع "كاوست"

وأتمّ الخريجون المرحلةَ الأولى من الخطة التدريبية المبنية على مرحلتين؛ الأولى الدورة الاحترافية لتهيئة طيارين محترفين ومتمكّنين من الحصول على الرخصة الدولية لطيران الدرونز، تتلوها المرحلة الثانية المتضمّنة أربعَ دورات تخصصية تتمثّل في الأمن والمراقبة والتصوير الجوي بالفيديو وفحص الهيكل والمسح ورسم الخرائط، بما يسهم في رفع كفاءتهم ومهارتهم وينعكس على جودة الأعمال المنوطة بهم.