محليات
المرور السعودي يحذر من مخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة على سلامة السائقين
استخدام الجوال يضعف الانتباه ويؤدي لتجاوز الإشارات والسرعة وعدم الالتزام بالمسارات
حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدة أنه من أبرز المشتتات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية على الطرق.
وأوضحت أن الانشغال بالهاتف أثناء القيادة يؤدي إلى فقدان مسافة الأمان مع المركبات المقابلة، وعدم الانتباه للمركبات المجاورة والمشاة والمخاطر المفاجئة، إضافة إلى تجاوز الإشارات والتحذيرات المرورية دون رؤيتها.
وبيّنت أن من بين المخاطر أيضًا عدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق والانحراف المفاجئ، فضلًا عن التذبذب في سرعة المركبة، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث وما قد يترتب عليها من نتائج خطيرة على السائقين ومستخدمي الطريق.
وأكد "المرور السعودي" أن الحفاظ على التركيز الكامل أثناء القيادة يعد مسؤولية فردية ومجتمعية، مشددة على ضرورة تجنب استخدام الهاتف ضمانًا لسلامة الجميع.