المرور السعودي يحذر من مخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة على سلامة السائقين

وبيّنت أن من بين المخاطر أيضًا عدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق والانحراف المفاجئ، فضلًا عن التذبذب في سرعة المركبة، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث وما قد يترتب عليها من نتائج خطيرة على السائقين ومستخدمي الطريق.