"الجاسر" يستقل قطار الحرمين السريع من جدة إلى المدينة.. ويتفقد الأداء التشغيلي

ستقلّ وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قطار الحرمين السريع في رحلة من مدينة جدة إلى المدينة المنورة، برفقة الرئيس التنفيذي لـ"سار" د. بشار المالك.
ووقف "الجاسر" على حركة تشغيل القطارات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، والذي يشهد نموًا متزايدًا في حركة السفر والتنقل.
واستمع وزير النقل، خلال الرحلة، إلى ملاحظات الركاب، وتفقّد الأداء التشغيلي في محطة جدة المركزية ومحطة المدينة المنورة ومجمل العمليات التشغيلية.
وشهد شهر رمضان الجاري زيادة في عدد الرحلات، وتشغيل أكثر من 100 رحلة يومياً لقطار الحرمين السريع، وتوفير مليون مقعد خلال الشهر الفضيل.
واطلع "الجاسر" على البرامج التطويرية والخدمات الحديثة التي يقدمها قطار الحرمين السريع لخدمة المعتمرين والزوار والمسافرين، موجهًا أثناء جولته الميدانية، بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والمعتمرين والزوار، وصولاً لتحقيق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
ونوّه بالدعم اللامحدود الذي تحظى به المشاريع الخدمية والتنموية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.