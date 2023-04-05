"الجاسر" يستقل قطار الحرمين السريع من جدة إلى المدينة.. ويتفقد الأداء التشغيلي

ونوّه بالدعم اللامحدود الذي تحظى به المشاريع الخدمية والتنموية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.