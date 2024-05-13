"الصحة العالمية": فخورون بتجربة المملكة.. و"السلامة المرورية" أسهمت بانخفاض وفيات الحوادث

أكدت مدير تعزيز صحة السكان في منظمة الصحة العالمية الدكتورة مها العدوي أن المملكة من أوائل الدول والوحيدة في إنشاء لجنة "السلامة المرورية"؛ للحفاظ على السلامة على الطرق والمنظمة فخورة بتجربتها.
وأضافت "العدوي" في حديثها لـ"الإخبارية" أن تمثيل كل القطاعات في لجنة واحدة برئاسة وزير الصحة أدى إلى تخفيض كبير في نسبة وفيات الحوادث المرورية.
واتخذت السعودية سلسلة من الإجراءات للحد من وفيات حوادث الطرق وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحسين الجودة باستخدام مؤشرات الأداء للسلامة على الطرق، واعتماد معايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق وسلامة بنيتها التحتية؛ لحقن دماء مواطنيها ومقيميها، ووضع حد للحوادث المرورية.
كما طوَّرت السعودية سياستها الرامية إلى الحفاظ على الأرواح، وتعزيز القيادة الآمنة، من خلال مراقبة سلوك مستخدمي الطرق لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي.
وسرعان ما انعكست سياسة السعودية الحازمة والهادفة إلى تقليل نِسَب الحوادث المرورية على الأرقام الرسمية، وذلك بانخفاض نسبة الوفيات من حوادث الطرق في السعودية بنحو 35% خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد أفاد تقرير لمنظمة الصحة العالمية بأن معدل الوفيات في السعودية انخفض بشكل ملحوظ؛ فبعد أن بلغ 9311 حالة (28.8 لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016 تراجع إلى 6651 حالة (18.5 لكل 100 ألف نسمة) بحلول عام 2021.
ودفع ذلك الإنجاز المنظمة العالمية إلى الإشادة بما حققته السعودية في فترة قصيرة مشيرة إلى أن السعودية على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي في تقليص حوادث الطرق بنسبة 50% بحلول عام 2030.