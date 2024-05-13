"الصحة العالمية": فخورون بتجربة المملكة.. و"السلامة المرورية" أسهمت بانخفاض وفيات الحوادث

وسرعان ما انعكست سياسة السعودية الحازمة والهادفة إلى تقليل نِسَب الحوادث المرورية على الأرقام الرسمية، وذلك بانخفاض نسبة الوفيات من حوادث الطرق في السعودية بنحو 35% خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد أفاد تقرير لمنظمة الصحة العالمية بأن معدل الوفيات في السعودية انخفض بشكل ملحوظ؛ فبعد أن بلغ 9311 حالة (28.8 لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016 تراجع إلى 6651 حالة (18.5 لكل 100 ألف نسمة) بحلول عام 2021.