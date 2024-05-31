يتمركز حول الأعصاب.. "90 دقيقة حاسمة" تستأصل ورمًا من رقبة مريض بعفيف

نجح فريق جراحي بمستشفى عفيف العام، في إزالة ورم حميد من رقبة مريض رغم خطورة موقعه حول منطقة الأعصاب والأوردة المحيطة.
واضطر الفريق لإجراء التدخل الجراحي الدقيق الذي استغرق ساعة ونصف الساعة، حيث كان المريض يرفض تحويله لمستشفى متخصص، وذلك بعد خضوعه للفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية والأشعة المغناطيسية التي أثبتت خطورة الحالة.
وكان الأطباء قد تمكّنوا من إقناع المريض بأهمية إجراء العملية وإبعاد المخاوف عنه، وتمت عملية استئصال كامل الورم دون الإضرار بالأعصاب والأوردة الموجودة في منطقة الرقبة، ليتم بعدها نقله لقسم العناية المركزة لمتابعة وضعه الصحي من قبل الفرق الطبية حتى تم الاطمئنان عليه ومغادرته التنويم.