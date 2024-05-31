يتمركز حول الأعصاب.. "90 دقيقة حاسمة" تستأصل ورمًا من رقبة مريض بعفيف

وكان الأطباء قد تمكّنوا من إقناع المريض بأهمية إجراء العملية وإبعاد المخاوف عنه، وتمت عملية استئصال كامل الورم دون الإضرار بالأعصاب والأوردة الموجودة في منطقة الرقبة، ليتم بعدها نقله لقسم العناية المركزة لمتابعة وضعه الصحي من قبل الفرق الطبية حتى تم الاطمئنان عليه ومغادرته التنويم.