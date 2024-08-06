مكافحة وري وتجهيزات.. قراءة في "أحوال الطقس للمزارعين بـ10 مناطق" ونصائح

وفي الجوف حيث يكون الجو -بمشيئة الله تعالى- في الأغلب متفاوتًا مع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة، يرجى من المزارعين الاعتناء بري أشجار الزيتون والحمضيات خلال هذه الفترة، بحيث تعطى على فترات منتظمة، ويكون الري في الصباح الباكر، وتطبيق كل الممارسات الزراعية السليمة في حصاد الخضراوات والفاكهة، والاستمرار في جني ثمار بعض أنواع الفاكهة مثل التين والخوخ والعنب والتين البرشومي واللوز الجاف.