أمين هيئة التخصصات: البورد السعودي الأول عربيًا ونعمل ليكون ضمن أفضل 4 شهادات عالمية

أكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، خلال لقائه يوم أمس في برنامج "في الصورة"، أن البورد السعودي يُعتبر الأول عربيًا في مجاله، ويضاهي الدول المتقدمة في جودتها وقيمتها، وأن الهيئة تسعى ليكون عنصر جذب لأفضل العقول الطبية في العالم للقدوم للمملكة والتدرب في برامج البورد السعودي خلال عام 2028، لافتًا إلى أن الهيئة تسير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفات التوسع في مقاعد برامج البورد السعودي، وذلك حسب خط التنبؤ الخاص بها، إذ يملك البورد السعودي خبرة 30 عامًا من التجارب وأفضل النماذج التي تمت تنميتها وتطويرها.