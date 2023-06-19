"مطوفي الدول العربية" تُطَبق آليةً لاستقبال الحجاج الفرادى وبرنامج "الاستعداد المسبق"

تطبق شركة مطوفي حجاج الدول العربية، آلية لاستقبال الحجاج الفرادى هذا الموسم؛ بهدف تسريع إجراءاتهم وتسهيل وصولهم إلى مساكنهم في مكة المكرمة.
وأوضح المشرف على إدارة الاستقبال والتفويج أحمد شطا، أن الآلية تقوم على استقبال الحجاج في مركز استقبال النورية، والتأكد من دفعهم للرسوم في المسار الإلكتروني، ومن ثم يسلم الحاج فورًا الكارت الخاص به والأسورة ويُوَجَّه للمسكن؛ في إجراء يتراوح من 3 إلى 5 دقائق على الأكثر.
وأضاف "شطا": "في حال عدم دفعه للرسوم، يوجه لاختيار الباقة التي تناسبه في المسار الإلكتروني، وبعد عملية السداد الفوري يُمنَح البطاقة والأسورة، ويتم تفويجه لمسكنه في مكة المكرمة في فترة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق".
وأبان أن الشركة جنّدت حوالى 30 موظفًا من الجنسين على شكل فِرَق يعلمون على مدار 24 ساعة وفق نظام "الشفتات" لاستقبال وتفويج حوالى 30 ألف حاج من فئة الفرادى، سيقدمون من كل دول العالم، وتعمل "مطوفي حجاج الدول العربية" على خدمتهم وإنهاء إجراءاتهم بأسرع وقت.
وفي ذات السياق كشف "شطا" عن تطبيق مطوفي حجاج الدول العربية، برنامج "الاستعداد المسبق"؛ حيث يهدف إلى تنظيم استقبال الحجاج في مراكز الاستقبال على مداخل مكة المكرمة؛ لمنع ضياع الحافلات أو حصول التكدس الذي يعكر صفو الحاج، وحدوث إرباك في الخطط التي تستهدف راحة ضيوف الرحمن.
ووفق "شطا"؛ فإن الشركة جنّدت قرابة 30 موظفًا بعد تدريبهم وتأهيلهم على البرنامج عبر دورات وورش عمل عديدة؛ للعمل على مدار الساعة وذلك أشبه بغرفة عمليات تُسهِم في تنظيم وصول الحجاج لمساكنهم في وقت قياسي بيسر وأمان وسهولة.
وحول آلية عمل البرنامج بين المشرف على إدارة الاستقبال فإنها تتكون من مرحلتين؛ الأولى من خلال استلام مواعيد الرحلات من مكاتب شؤون الحجاج عبر المسار الإلكتروني، والتأكد منها ومطابقتها، وفي المرحلة الثانية يتم تحليل البيانات وتوزيعها على مراكز الخدمة الميدانية ومراكز الاستقبال في مكة المكرمة قبل 72 ساعة ليكونوا على أهبة الاستعداد في حال وصول الحافلات المقلة للحجاج.
من جهته شدد رئيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية رئيس مجلس إدارة الشركة محمد معاجيني، على أن الشركة تعمل على تطوير خدماتها بشكل مستمر ومتواصل لرفع جدوى الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.
وأفاد "معاجيني" بأن آلية استقبال الحجاج الفرادى وبرنامج وحدة الاستعداد المسبق هو عمل تطويري يهدف لتسريع إجراءات الحاج وفي وقت قياسي ومنع تكدس وضياع الحافلات.
وأكد أن جميع البرامج والمبادرات تحظى بدعم كبير من وزارة الحج والعمرة، ضمن خطوات تحقيق هدف تحويل مؤسسات الطوافة لشركات، والذي يتسق مع رؤية المملكة 2030 في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.