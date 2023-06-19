"مطوفي الدول العربية" تُطَبق آليةً لاستقبال الحجاج الفرادى وبرنامج "الاستعداد المسبق"

وأوضح المشرف على إدارة الاستقبال والتفويج أحمد شطا، أن الآلية تقوم على استقبال الحجاج في مركز استقبال النورية، والتأكد من دفعهم للرسوم في المسار الإلكتروني، ومن ثم يسلم الحاج فورًا الكارت الخاص به والأسورة ويُوَجَّه للمسكن؛ في إجراء يتراوح من 3 إلى 5 دقائق على الأكثر.