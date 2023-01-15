"التحلية" تحصل على شهادتي الآيزو في الالتزام المؤسسي وإدارة المخاطر

وعملت "التحلية" ممثلة في الإدارة العامة للالتزام المؤسسي والمخاطر على تأسيس نظام متكامل لمراقبة الالتزامات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بأعمالها الاستراتيجية والتشغيلية، وتقديم تأكيد للمعنيين على التزامها بكفاءة العمليات بدقة واحترافية عاليتين، كما علمت الإدارة على تعزيز ممارسات إدارة المخاطر من خلال دمجها في أنشطة وأعمال الإدارات المختلفة، ما يشجع على التحسين المستمر لتلك الأعمال، إضافة لتنفيذ عمليات الفحص والقياس للوثوق من مدى تطبيق تلك المتطلبات ومعالجة الانحرافات في حال وجودها، ووضع خطط التصحيح اللازمة ومتابعتها بالتعاون مع الإدارات المعنية.