"التحلية" تحصل على شهادتي الآيزو في الالتزام المؤسسي وإدارة المخاطر

تمكنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من نيل شهادتي الاعتماد الدولي: (ISO:37301:2021) لنظام الالتزام المؤسسي و (ISO:31000:2018 ) لإدارة المخاطر، الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، بعد أن استوفت جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الشهادتين.
وبهذا الإنجاز تكون "التحلية" قد توجت تميّزها المؤسسي بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الإدارية المتبعة محليًا ودوليًا لرفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات، من خلال استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بأعمالها، ومراقبة المخاطر التي تؤثر على تحقيق أهدافها والتحكم بها.
وعملت "التحلية" ممثلة في الإدارة العامة للالتزام المؤسسي والمخاطر على تأسيس نظام متكامل لمراقبة الالتزامات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بأعمالها الاستراتيجية والتشغيلية، وتقديم تأكيد للمعنيين على التزامها بكفاءة العمليات بدقة واحترافية عاليتين، كما علمت الإدارة على تعزيز ممارسات إدارة المخاطر من خلال دمجها في أنشطة وأعمال الإدارات المختلفة، ما يشجع على التحسين المستمر لتلك الأعمال، إضافة لتنفيذ عمليات الفحص والقياس للوثوق من مدى تطبيق تلك المتطلبات ومعالجة الانحرافات في حال وجودها، ووضع خطط التصحيح اللازمة ومتابعتها بالتعاون مع الإدارات المعنية.
وبهذه المناسبة، أكد المدير العام للالتزام المؤسسي والمخاطر المهندس أحمد محمد مرشد أن المعيار (ISO: 37301:2021) يعنى بالالتزام المؤسسي ويعد أبرز المعايير العالمية في هذا المجال للتأكد من وجود نظام يعزز ويؤكد التزام المؤسسة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة من جهات التشريع ذات العلاقة، كما يعكس قيمها ورؤيتها في الحفاظ على أعلى معايير الالتزام في تنفيذ أعمالها، إلى جانب تقديم تقارير دورية تعكس حالة الالتزام وتمنح الدعم الكامل للإدارات لاتخاذ القرارات اللازمة لرفع مستوى الالتزام.
وأضاف المهندس مرشد أن المعيار ISO 31000:2018 يهدف إلى التأكد من وجود نظام فعال للكشف عن المخاطر المحتملة التي تحد من تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وتقييمها، ووضع خطط المعالجة والتخفيف ودعم عملية اتخاذ القرارات اللازمة للتأكد من الوصول للمستهدفات الموضوعة، والمحافظة على سلامة العاملين والأصول والممتلكات، مع رفع الكفاءة التشغيلية وتخفيض التكاليف.