اتحاد الغرف ينظم النسخة الثالثة من الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي لتعزيز الشراكة بين البلدين

وتطرّق لمؤشرات قوة التعاون الاقتصادي بين البلدين القائم في مجال التجارة والاستثمار؛ إذ تعدّ الإمارات الشريك التجاري الأول خليجيًّا وعربيًّا، والثاني عالميًّا للمملكة، كما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى خليجيًّا وعربيًّا، والرابعة عالميًّا شريكًا تجاريًّا لدولة الإمارات، مفيدًا بأن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بلغ بين البلدين 137 مليار درهم في عام 2023م، في حين بلغت المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين 75 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2024، محققة نموًّا يقدّر بـ18% في ذات الفترة من عام 2023.