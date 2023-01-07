البداية من باكستان.. ٢٥ دراجًا ينطلقون إلى السعودية في رحلة تستغرق ٦٠ يومًا

غادرت مجموعة مؤلفة من 25 راكبًا للدراجات النارية باكستان، مساء أمس الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية، في رحلة تستغرق 60 يومًا.
ووفقًا لصحيفة "دا نيوز" الباكستانية: فإن الدراجين الباكستانيين سيمرون في طريقهم إلى السعودية على عدة دول، من بينها إيران والإمارات والكويت والأردن والعراق.
وأشار الدراجون إلى أن رحلتهم التي ستستغرق ٦٠ يومًا سيقطعون خلالها ما يزيد على ١٤ ألف كلم، ورحلتهم تهدف إلى تعزيز السلام، وتأكيد قوة الصداقة بين الدول التي سيزورونها، مضيفين أنهم سيزورون في السعودية المعالم الدينية والسياحية والمواقع التراثية.