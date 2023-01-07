البداية من باكستان.. ٢٥ دراجًا ينطلقون إلى السعودية في رحلة تستغرق ٦٠ يومًا

وأشار الدراجون إلى أن رحلتهم التي ستستغرق ٦٠ يومًا سيقطعون خلالها ما يزيد على ١٤ ألف كلم، ورحلتهم تهدف إلى تعزيز السلام، وتأكيد قوة الصداقة بين الدول التي سيزورونها، مضيفين أنهم سيزورون في السعودية المعالم الدينية والسياحية والمواقع التراثية.