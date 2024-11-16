مهرجان وادي السلف بحائل يستقطب 116 ألف زائر للاستمتاع بالفعاليات

وتجاوز عدد زوار مهرجان وادي السلف الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في حائل، منذ انطلاقته في 7 نوفمبر وحتى يوم أمس الجمعة؛ 117 ألف زائر، استمتعوا طيلة الأيام الماضية بفعاليات ممتعة وموروث أصيل وبدر منير زيّن مهرجان وادي السلف، إلى جانب التجربة المُبهرة في المهرجان من الفعاليات والأنشطة الممتعة، حتى ألذ وأشهى الأطباق الشعبية التي أبدعت الأسر المنتجة بإعدادها وتقديمها للزوار.