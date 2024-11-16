مهرجان وادي السلف بحائل يستقطب 116 ألف زائر للاستمتاع بالفعاليات

سجّل مهرجان وادي السلف بمدينة حائل حضورًا كبيرًا من الزوار الذين قدموا من منطقة حائل وخارجها بشكلٍ يومي؛ للاستمتاع والمشاركة بالفعاليات المتنوعة.
وتجاوز عدد زوار مهرجان وادي السلف الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في حائل، منذ انطلاقته في 7 نوفمبر وحتى يوم أمس الجمعة؛ 117 ألف زائر، استمتعوا طيلة الأيام الماضية بفعاليات ممتعة وموروث أصيل وبدر منير زيّن مهرجان وادي السلف، إلى جانب التجربة المُبهرة في المهرجان من الفعاليات والأنشطة الممتعة، حتى ألذ وأشهى الأطباق الشعبية التي أبدعت الأسر المنتجة بإعدادها وتقديمها للزوار.
وشهد مهرجان وادي السلف فعاليات متنوعة ومعارض لعدة جهات حكومية، إلى جانب الفنون الشعبية، وركن الأسر المنتجة، وفعالية الركايب، ومتحف النوادر، وفعالية رمي السهام، وخيمة الطفل، وخيمة البطولات، ومنطقة الشاي، وركن القهوة المختصة.
وأبدى الزوَّارُ سعادتَهم بفعاليات المهرجان، وما يحتويه من أركان متعددة وبرامج متنوعة لكافة أفراد الأسرة، وما زاد جمالَ المهرجان بهجةً الأجواءُ الربيعية الجميلة.