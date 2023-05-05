مواطن يوثّق مقطعًا لعمالة مخالفة تبيع المواشي بأساليب ملتوية جنوب جدة

وأظهر المقطع عودة المخالفين لارتكاب نفس المخالفات السابقة دون خوف، بل لا يزالون يقومون بفتح باب السيارة عند وقوف من يريد شراء ذبيحة، قبل اقتياده للعربة التي تحمل المواشي ويحيط به أكثر من أربعة أشخاص؛ أحدهم يحمل الذبيحة، والآخر يفاوض في الشراء، وثالث يرفع سكّينه ويقتاد الزبون إلى منطقة غير معروفة بهدف الذبح، بينما يحاول الرابع إقناع الزبون.