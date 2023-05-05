مواطن يوثّق مقطعًا لعمالة مخالفة تبيع المواشي بأساليب ملتوية جنوب جدة
وثق مواطن مقطع فيديو لعمالة وافدة مخالفة لنظام الإقامة تقوم ببيع المواشي بحي الأجاويد جنوب محافظة جدة، وذلك بعد نحو شهر من مداهمة الموقع.
وردّ مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة محافظة جدة على ما نشرته "سبق" في 17 مارس الماضي، موضحًا أن بلدية الجنوب وإدارة المسالخ والنفع العام باشرت بمشاركة الجهات المختصة الموقع، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأظهر المقطع عودة المخالفين لارتكاب نفس المخالفات السابقة دون خوف، بل لا يزالون يقومون بفتح باب السيارة عند وقوف من يريد شراء ذبيحة، قبل اقتياده للعربة التي تحمل المواشي ويحيط به أكثر من أربعة أشخاص؛ أحدهم يحمل الذبيحة، والآخر يفاوض في الشراء، وثالث يرفع سكّينه ويقتاد الزبون إلى منطقة غير معروفة بهدف الذبح، بينما يحاول الرابع إقناع الزبون.
وطالب المواطن الذي تعرّض لذات المشكلة بإيجاد حل جذري وليس مجرد التخويف فقط؛ لأنهم يعودون مرة أخرى.
وأشار إلى أن المواطنين في تلك الأحياء يعانون من ضعف الرقابة من الجهات المختصة، مطالبًا بالحد من وجود هؤلاء وغيرهم.