"تطوير البلد" تطلق "مجموعة ضيافة البلد" لإدارة القطاع الفندقي بـ"جدة التاريخية"

أعلنت شركةُ تطوير البلد، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بالكامل؛ إطلاقَ مجموعة ضيافة البلد؛ بهدف تقديم تجارب فريدة وأصيلة في مجال الضيافة للمساهمة في جعل منطقة جدة التاريخية "البلد" وجهةً تاريخيةً ثقافيةً تحطّ رِحالها في خارطة السياحة العالمية.
وستعمل مجموعة ضيافة البلد على المساهمة في تقديم أفخر التجارب للضيوف؛ حيث يجمع قطاع الضيافة والفندقة في المنطقةِ ما بين الأصالة والتاريخ ووسائل الراحةِ الحديثة، في قلب البلد، أحد المواقع المسجّلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
كما ستعمل المجموعة على المساهمة في إثراء تجربة الزوار من خلال تقديم منتجاتٍ محلّية فاخرة للضيوف، وتطوير تجارب استكشاف المنطقة، كما تحظى المجموعة بالثقافة المتأصّلة في المنطقة، عبر ممارسة آداب ضيافتها الأصيلة والالتزام بصون تراثها.
كما تحقّق مجموعة ضيافة البلد، العلامة التجارية لمجموعة الفنادق في البلد، خيارات متعدّدة من الوحداتِ الفندقية بثلاث فئات؛ وهي: الفنادق التراثية الفاخرة وتأتي من جدة إلى العالم، والفنادق الراقية بطابعٍ أصيل لتؤكّد قيم الضيافة الأصيلة، بالإضافة إلى الفنادق الحديثة التي تقدم ضيافة البلد من خلالها "خيارات أوسع" تربط الزائر بالمكان؛ لعيش تجربة الاتصال بالماضي، بتجربة استثنائية وعصرية.