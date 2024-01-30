"تطوير البلد" تطلق "مجموعة ضيافة البلد" لإدارة القطاع الفندقي بـ"جدة التاريخية"

كما تحقّق مجموعة ضيافة البلد، العلامة التجارية لمجموعة الفنادق في البلد، خيارات متعدّدة من الوحداتِ الفندقية بثلاث فئات؛ وهي: الفنادق التراثية الفاخرة وتأتي من جدة إلى العالم، والفنادق الراقية بطابعٍ أصيل لتؤكّد قيم الضيافة الأصيلة، بالإضافة إلى الفنادق الحديثة التي تقدم ضيافة البلد من خلالها "خيارات أوسع" تربط الزائر بالمكان؛ لعيش تجربة الاتصال بالماضي، بتجربة استثنائية وعصرية.