نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ شاب مصاب بتمزق كبدي حاد في صبيا

في إنجاز طبي جديد، تمكن فريق الجراحة العامة بمستشفى صبيا العام، التابع لتجمع جازان الصحي، من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد تعرضه لإصابة بالغة في الكبد من الدرجة الرابعة، تسببت في تمزق يزيد على 10 سنتيمترات وانقسام الكبد إلى نصفين، مع تدمير ما بين 25 و75% من نسيجه، وانقطاع التروية الدموية عن الفص الأيسر، إضافة إلى كسر في عظمة الفخذ الأيمن.