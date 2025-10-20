نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ شاب مصاب بتمزق كبدي حاد في صبيا

في إنجاز طبي جديد، تمكن فريق الجراحة العامة بمستشفى صبيا العام، التابع لتجمع جازان الصحي، من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد تعرضه لإصابة بالغة في الكبد من الدرجة الرابعة، تسببت في تمزق يزيد على 10 سنتيمترات وانقسام الكبد إلى نصفين، مع تدمير ما بين 25 و75% من نسيجه، وانقطاع التروية الدموية عن الفص الأيسر، إضافة إلى كسر في عظمة الفخذ الأيمن.
وأوضح الفريق الطبي أن الشاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من نزيف شديد في البطن نتيجة لانشطار الكبد، وعلى الفور تقرر إجراء عملية جراحية عاجلة للسيطرة على النزيف وإصلاح الضرر. وتمكن الأطباء من ربط الأوعية الدموية المتضررة وخياطة الجزء المصاب من الكبد بنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء.
وتُعد إصابة الكبد من الدرجة الرابعة من أخطر الإصابات التي تهدد الحياة، إذ تتراوح معدلات الوفاة فيها بين 29 و56%، ما يؤكد جاهزية وكفاءة الطواقم الطبية بمستشفى صبيا في التعامل مع الحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح.
وشارك في إجراء العملية فريق طبي مكوّن من:
الدكتور حسين القاصر (استشاري الجراحة العامة)، الدكتورة آلاء حكمي (استشارية الجراحة العامة)، الدكتور محمد جادو، والدكتور بليغ عمر (أخصائيا الجراحة العامة)، الدكتور وسام بلهواري (استشاري التخدير)، والدكتورة ليليان بلو (أخصائية التخدير)، إضافة إلى فنيي التمريض عادل مسعودي ومصبح جعفري، وفنية التخدير علا سالم.