بنسبة عائد 5.64 %.. بدء طرح منتج "صح" الادخاري

ومنتج "صح" متوافقٌ مع الشريعة الإسلامية، وهو مخصّصٌ للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممّن هم فوق عمر 18 سنة، وسيتم الطرح عبر القنوات الرقمية لعددٍ من المؤسسات المالية، تشمل: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.