طالب بجامعة جدة يبتكر مشروعًا لمعالجة تحديات الفيضانات المفاجئة بالتقنيات المتقدمة

ابتكر الطالب مشعل بن محمد القرني، من كلية علوم الحاسب والهندسة بجامعة جدة، مشروع "رؤية الطقس" ضمن تحدي تطبيقات الفضاء، الذي يهدف إلى معالجة آثار الفيضانات المفاجئة التي تزايدت حدتها بفعل تغيُّر المناخ، خاصة في مدن مثل جدة والرياض ومكة.