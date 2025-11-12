"التعاونية" و"مدن" تُوقّعان مُذكّرة تفاهم لتعزيز حلول التأمين المبتكرة لحماية الأصول الصناعية

وقّعت شركة التعاونية للتأمين أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مذكرة تفاهم استراتيجية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تهدف إلى تطوير وإطلاق منتج تأميني مُتكامل يختصُّ بحماية الأصول والمنشآت الصناعية. تسهم هذه الخطوة في تعزيز استمرارية الأعمال والحدّ من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين وروّاد الأعمال في القطاع الصناعي.
ويأتي هذا التعاون في إطار التزام "التعاونية" بدعم النمو الصناعي في المملكة من خلال تقديم حلول تأمينية متقدمة ومبتكرة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد صناعي مستدام وتنافسي.
تنُص بنود المُذكرة على تبادل الخبرات بين الجانبين لتطوير منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى رفع الوعي التأميني وتمكين مبادرات إدارة المخاطر.
وبهذه المناسبة، قال المهندس سلطان الخمشي، الرئيس التنفيذي للقطاع العام بشركة التعاونية للتأمين:"نفخر في التعاونية بهذه الشراكة الاستراتيجية مع "مدن"، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية الصناعية في المملكة. ويجسد إطلاق هذا المنتج التأميني المتخصص التزامنا بدعم القطاع الصناعي عبر تقديم حلول مبتكرة تُسهم في استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويُعزّز تنافسية المدن الصناعية".
ويتميز المنتج الجديد بتوفير تغطيات تأمينية شاملة تتضمن التأمين الأساسي للمباني وخطوط الإنتاج، مع حماية متقدمة ضد الحريق والمخاطر الإضافية، فضلاً عن تأمين الطرف الثالث للمصانع والمنشآت المجاورة. كما يقدم المنتج باقات مرنة وميسرة تراعي احتياجات المستثمرين، وتسهم في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عنهم، مما يجعله خياراً مثالياً للحماية والاستقرار الاستثماري.
وسيتم دمج الحلول التأمينية الجديدة مستقبلًا ضمن المنصات الرقمية التابعة لـ "مدن"، بما يوفّر تجربة سلسة وشاملة للمستثمرين تتيح لهم الوصول بسهولة إلى مختلف العروض التأمينية، واستعراض الأسعار، ومقارنة الخدمات بوضوح وشفافية، بما يعزز من سرعة اتخاذ القرار ويدعم بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية.