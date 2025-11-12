"التعاونية" و"مدن" تُوقّعان مُذكّرة تفاهم لتعزيز حلول التأمين المبتكرة لحماية الأصول الصناعية

وبهذه المناسبة، قال المهندس سلطان الخمشي، الرئيس التنفيذي للقطاع العام بشركة التعاونية للتأمين:"نفخر في التعاونية بهذه الشراكة الاستراتيجية مع "مدن"، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية الصناعية في المملكة. ويجسد إطلاق هذا المنتج التأميني المتخصص التزامنا بدعم القطاع الصناعي عبر تقديم حلول مبتكرة تُسهم في استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويُعزّز تنافسية المدن الصناعية".