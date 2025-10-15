في خطوة نوعية.. الرياض تحتضن ملتقى ملاك محطات الوقود لتسريع التأهيل

شهدت العاصمة الرياض، أمس الثلاثاء، انعقاد ملتقى ملاك محطات الوقود غير المؤهلة والشركات المؤهلة، في خطوة عملية تهدف إلى تسريع تطوير القطاع ورفع مستوى الخدمات، وذلك بتنظيم مشترك من أمانة منطقة الرياض، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الطاقة، وبالتعاون مع غرفة الرياض التجارية.