صديقان يتقاسمان صفقة بيع شاهين فرخ بـ 136 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي

وأوضح الطاروح راشد العتيبي أنه خرج وصديقه عبدالله الدهمشي، عصرًا، للذهاب إلى المخيم، وافترقا قبل أن يتصل به عبدالله ويخبره بطرح شاهين فرخ وطلب منه الحضور فورًا، موضحًا "بالفعل ذهبت إليه وأحضرنا الصقر إلى المخيم، وتواصلنا مع فريق نادي الصقور السعودي، الذي جهز لنا كل الأمور من تذاكر السفر إلى مدينة الرياض، وتأمين الاستضافة".