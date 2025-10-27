صديقان يتقاسمان صفقة بيع شاهين فرخ بـ 136 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي

نجح صديقان في طرح شاهين فرخ في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وباعاه في الليلة الـ 14 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بمبلغ 136 ألف ريال.
وأوضح الطاروح راشد العتيبي أنه خرج وصديقه عبدالله الدهمشي، عصرًا، للذهاب إلى المخيم، وافترقا قبل أن يتصل به عبدالله ويخبره بطرح شاهين فرخ وطلب منه الحضور فورًا، موضحًا "بالفعل ذهبت إليه وأحضرنا الصقر إلى المخيم، وتواصلنا مع فريق نادي الصقور السعودي، الذي جهز لنا كل الأمور من تذاكر السفر إلى مدينة الرياض، وتأمين الاستضافة".
من جانبه، أبدى عبدالله الدهمشي سعادته بالمبلغ الذي تمت به الصفقة، مشيرًا إلى أن عملية طرح الصقر تمت بسلاسة، مقدماً شكره وتقديره لنادي الصقور السعودي على حفاوة الاستقبال والاحترافية في تنظيم المزاد، حيث إن هذه أول مشاركة لهما في المزاد.
وكان العتيبي والدهمشي طرحا شاهين فرخ طوله 15 إنشًا، وعرضه 15 إنشًا راهي، ووزنه 960 جرامًا، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (70) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (136) ألف ريال.
يذكر أن مزاد نادي الصقور السعودي يقتصر على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.
ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.