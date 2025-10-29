"المصمك" .. قوة الواجب المختلطة CTF-150 بقيادة القوات البحرية السعودية تُحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

وأكد العميد الجعيد أن نجاح عملية “المصمك" يجسد أهمية التعاون الدولي وتكامل الجهود في تعزيز الأمن البحري ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام القوات البحرية المختلطة «CMF» بمواصلة جهودها في التصدي لعمليات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار الممرات البحرية، وحماية المصالح الإقليمية والدولية وضمان حرية الملاحة البحرية.