"أمانة الباحة" تجهز 18 موقعاً و32 شاشة عرض لمتابعة الأخضر في المونديال

وتفصيلاً، بيّن الدكتور "السواط" أن الأمانة قامت بتجهيز ثلاثة مواقع في مدينة الباحة في منتزه رغدان ومركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات وفي الساحة العامة بوسط مدينة الباحة، وفي محافظة الحجرة جهزت الساحة الشعبية بجوار البلدية والمركز الحضاري، وفي محافظة القرى في منتزه الثروة الوطني، بينما وضعت بلدية المخواة الشاشات في موقعين في الساحة الشعبية وفي ملعب العوفة.