"أمانة الباحة" تجهز 18 موقعاً و32 شاشة عرض لمتابعة الأخضر في المونديال

أوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات المنطقة جهزت نحو 18 موقعاً مزودة بنحو 32 شاشة عرض كبيرة ، إلى جانب تهيئتها بكل ما يحتاجه الحضور لمتابعة مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم بقطر الذي يبدأ بلقاء المنتخب الأرجنتيني غداً.
وتفصيلاً، بيّن الدكتور "السواط" أن الأمانة قامت بتجهيز ثلاثة مواقع في مدينة الباحة في منتزه رغدان ومركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات وفي الساحة العامة بوسط مدينة الباحة، وفي محافظة الحجرة جهزت الساحة الشعبية بجوار البلدية والمركز الحضاري، وفي محافظة القرى في منتزه الثروة الوطني، بينما وضعت بلدية المخواة الشاشات في موقعين في الساحة الشعبية وفي ملعب العوفة.
وأضاف "السواط" أن بلدية غامد الزناد جهزت ملعب البلدية بالمحافظة وفي بلجرشي جهز المركز الحضاري بالبلدية، وفي محافظة قلوة جهز منتزه الفرشة، مؤكداً بأنه زودت تلك الموقع بكل ما يحتاجه الجمهور الرياضي من أماكن للجلوس والبوفيهات والمطاعم، فضلاً عن الخدمات البلدية التي هيئت للحضور.
وتفاعل الجمهور مع حفل الافتتاح، متمنين التوفيق لمنتخبنا الوطني ولجميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.