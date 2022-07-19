إطلاق أعمال مؤسسة التميز المؤسسي الأهلية الدورة الخامسة لجائزة التميز في العمل الخيري

انطلاقاً من محورية القطاع غير الربحي في رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى 5% تعتزم مؤسسة التميز المؤسسي الأهلية يوم غد الأربعاء في مدينة الرياض اقامة حفل لإطلاق أعمالها وتدشين الدورة الخامسة من جائزة التميز في العمل الخيري. وسيتخلل الحفل لقاء اعلامي يتحدث به كل من الأمين العام للجائزة الدكتور حسن بن محمد بن شريم والأمين العام لمؤسسة التميز المؤسسي الأهلية الأستاذ عبد الله بن فرحان الفياض ورئيس المجلس السعودي للجودة الدكتور عايض بن طالع العمري لتوضيح مجالات الجائزة وطريقة الترشح والمراحل المختلفة التي تمر بها حتى لحظة إعلان الفائزين.
كما سيتم خلال اللقاء الاعلامي إطلاق أعمال مؤسسة التميز المؤسسي الأهلية، التي يأتي تأسيسها متوافقاً مع أحد الأهداف الاستراتيجية للرؤية الطموحة لتنمية القطاع غير الربحي ممثلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي يعمل على تفعيل وتوسيع دور القطاع غير الربحي في شتى المجالات التنموية. وتستهدف المؤسسة المساهمة في هذه الجهود من خلال تعزيز مفهوم التميز في القطاع غير الربحي وتقديم خدمات التدريب والتأهيل للمنشآت والأفراد ونشر أفضل الممارسات في القطاع والمساهمة في توفير الأدوات اللازمة لقياس التقدم في مستوى القطاع مما يساهم في ترسيخ مفهوم العمل المؤسسي في القطاع غير الربحي وزيادة كفاءته.
وتعد جائزة التميز في العمل الخيري أحد المبادرات التي تم اطلاقها لدعم هذه التوجهات، حيث تأتي الدورة الخامسة من الجائزة بعد قرابة عشرة اعوام من إطلاق نسختها الأولى، وبلغ مجموع المشاركين فيها أكثر من 2000 مشارك من المنشآت والأفراد قدموا قرابة 1500 فكرة ابداعية وحوالي 500 مشروع متميز واستفاد منها أكثر من 400 جهة خيرية.
ويمكن للمهتمين متابعة البث المباشر للحفل والذي سينطلق عند تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم غد الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 عبر حساب الجائزة في منصة تويتر وقناة الجائزة على موقع يوتيوب.