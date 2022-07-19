إطلاق أعمال مؤسسة التميز المؤسسي الأهلية الدورة الخامسة لجائزة التميز في العمل الخيري

انطلاقاً من محورية القطاع غير الربحي في رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى 5% تعتزم مؤسسة التميز المؤسسي الأهلية يوم غد الأربعاء في مدينة الرياض اقامة حفل لإطلاق أعمالها وتدشين الدورة الخامسة من جائزة التميز في العمل الخيري. وسيتخلل الحفل لقاء اعلامي يتحدث به كل من الأمين العام للجائزة الدكتور حسن بن محمد بن شريم والأمين العام لمؤسسة التميز المؤسسي الأهلية الأستاذ عبد الله بن فرحان الفياض ورئيس المجلس السعودي للجودة الدكتور عايض بن طالع العمري لتوضيح مجالات الجائزة وطريقة الترشح والمراحل المختلفة التي تمر بها حتى لحظة إعلان الفائزين.