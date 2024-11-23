يمتلك وجهًا رقيقًا يُخفي خلفه "وحشًا صغيرًا".. ماذا نعرف عن "قط الرمال" الذي ظهر في السعودية؟

وتلد أنثاه مرة أو مرتين في السنة في الجحور والشقوق الصخرية، وذلك بعد فترة حمل تصل إلى 68 يومًا، تنتهي بإنجاب 3 أو 4 صغار. وتكون الصغار غير قادرة على الرؤية لمدة 10 أيام، قبل أن تبدأ في الاعتماد على أنفسها في صيد فرائسها بعد ثلاثة أو أربعة أشهُر من ولادتها.