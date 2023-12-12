أمير المدينة يفتتح مدارس "مداك" على مساحة "73" ألف م2 وطاقة استيعابية "1000" طالب وطالبة

وتضمّ المدارس التي تأسّست في العام 2017، مبنًى مخصّصًا لرياض الأطفال، بالإضافة إلى مدارس البنات، وتضمّ "4" مناطق تعليمية، وكذلك مدارس البنين، إلى جانب المراكز الرياضية، ومراكز الاستكشاف، و"3" مكتبات رئيسية، ومركز لمصادر التعلّم، وتشمل "48" قاعة دراسية، إلى جانب "11" معملًا للعلوم والتقنية والرياضيات والفنون، بالإضافة إلى "50" شاشة تفاعلية وخدمات الإنترنت، فيما تغطّي أنظمة الأمن والسلامة كافة مرافق ومباني الأكاديمية.