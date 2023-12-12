أمير المدينة يفتتح مدارس "مداك" على مساحة "73" ألف م2 وطاقة استيعابية "1000" طالب وطالبة

افتتح أميرُ منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء "مداك"؛ حفلَ افتتاح مبنى مدارس "مداك" على مساحة "73" ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من "1000" طالب وطالبة، والتي أُنشئت بالشراكة مع عدد من المؤسسات الداعمة، والقطاع الخاص؛ لتأسيس هذه المبادرة التعليمية الوقفية غير الربحية.
واطّلع أمير المدينة المنورة على نموذج من القاعات الدراسية والمعامل التعليمية في مدارس مداك الحاصلة على اعتماد البكالوريا الدولية لتقديم البرامج الدراسية للطلاب والطالبات؛ لتنمي مهارات التفكير والبحث والتواصل لديهم. وترتكز على منح أعضاء هيئة التدريس مرونة عالية في اختيار وتحديد استراتيجية التعلّم التي توائم المتطلبات التعليمية.
وتهدف مدارس "مداك" ثنائية اللغة "العربية – الإنجليزية"، إلى بناء جيل واعد معزّز بجوانب الابتكار والإبداع، يشارك في تنمية وطنه ومجتمعه؛ وذلك من خلال مختلف المراحل الدراسية التي تبدأ من رياض الأطفال، وصولًا إلى المرحلة الثانوية للبنين والبنات وفق أعلى المعايير التربوية وأفضل الممارسات التعليمية.
وتضمّ المدارس التي تأسّست في العام 2017، مبنًى مخصّصًا لرياض الأطفال، بالإضافة إلى مدارس البنات، وتضمّ "4" مناطق تعليمية، وكذلك مدارس البنين، إلى جانب المراكز الرياضية، ومراكز الاستكشاف، و"3" مكتبات رئيسية، ومركز لمصادر التعلّم، وتشمل "48" قاعة دراسية، إلى جانب "11" معملًا للعلوم والتقنية والرياضيات والفنون، بالإضافة إلى "50" شاشة تفاعلية وخدمات الإنترنت، فيما تغطّي أنظمة الأمن والسلامة كافة مرافق ومباني الأكاديمية.
يُذكر أن "مداك" تُعدّ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻗﻔﻴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤية، ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ﻟﺘﻘﺪم تعليمًا ﻧﻮﻋﻴًّﺎ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻘﻴﻢ، وﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ وفق أحدث الدراسات المعنية بتطوير المجال التعليمي، والذي يحاكي أفضل التجارب العالمية للمساهمة في تقديم تصوّر جديد في منظومة التربية والتعليم، وﺗﺘﺒﻨّﻰ ﻧﻤﻮذﺟًﺎ اﺑﺘﻜﺎرﻳًّﺎ ﻳﺆﻫّﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ والمعلمات، وﻳﺒﻨﻲ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدة ﻳﺴﻬﻤﻮن ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وطنهم.