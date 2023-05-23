"هيئة الطيران" تكشف عدد الشكاوى المرفوعة على الناقلات الجوية والمطارات خلال أبريل

وكشفت عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر أبريل الماضي، التي بلغت (754) شكوى، ورصدَ المؤشرُ أنَّ الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ جاءت أقل شركات الطيران شكاوى بواقع (16) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أبريل وصلت إلى 100%، بينما حلَّ طيران ناس ثانياً بواقع (28) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 93%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى (35) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 92%، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر أبريل عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم التذاكر، ثم الرحلات.