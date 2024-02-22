"فيصل بن خالد": ما تنعم به بلادنا اليوم يبرز إصرار القيادة على بناء وطن قوي وشامخ

وأكد الأمير فيصل بن خالد , أن هذه المناسبة الوطنية، تجسد بكل مظاهر احتفالاتها في ربوع المملكة، حجم اعتزاز مواطني المملكة برموزها وقادتها، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، مروراً بتأسيس الدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى المملكة الثالثة والكيان الشامخ، المملكة العربية السعودية، على يد موحدها ومؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الذي يُنسب له الفضل ـ بعد الله ـ في تطور البلاد ونمائها، ووصولها إلى ما وصلت إليه اليوم من تقدم شامل، ومكانة عالية عربيًا وإقليميًا وعالميًا، ومن بعده، جاء أبناؤه الملوك حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، صاحب أفضل رؤية عرفتها المملكة، وأسهمت في إعادة صياغة البلاد على مرتكزات وثوابت، صنعت وطناً بحجم أمة".