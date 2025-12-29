مستشفى المانع العام بالدمام ينجح في إنقاذ أم وجنينها في حالة توليد عالية الخطورة

وأوضح الدكتور أحمد السايح، استشاري أمراض النساء والتوليد، أن التعامل مع مثل هذه الحالات يتطلب تشخيصًا مبكرًا وتخطيطًا دقيقًا، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي قام بتجهيز الحالة قبل العملية للحد من النزيف المتوقع، تلاه إجراء ولادة قيصرية مخططة في ظروف طبية مسيطر عليها بالكامل، مع استئصال الرحم القيصري بخطوات دقيقة.